Акция продлится до 21 сентября, 18:00 по киевскому времени.

Четверг на календаре, а значит в игровом сервисе Epic Games Store стартовала очередная бесплатная раздача – на этот раз все желающие могут забрать высокооценённый стратегический менеджмент 911 Operator от польской студии Jutsu Games.

Акция продлится до 21 сентября, 18:00 по киевскому времени. Через неделю магазин порадует пользователей сразу двумя игрушками – Out of Line и The Forest Quartet.

Подробнее о 911 Operator

По жанру, это симулятор диспетчера экстренных служб – геймеры должны оперативно реагировать на входящие сообщения. Более того, на них нужно правильно реагировать, а позвонить может как настоящая жертва, так и "остроумный" шутник.

Одна их главных фишек подобных менеджментов – возможность выбрать реально существующий город с настоящими названиями улиц, адресами зданий и различной инфраструктурой.

В Steam у игры 90% положительных отзывов. В 2020 году эти же разработчики выпустили продолжение под названием 112 Operator.

А меж тем уже через пару дней состоится выход Mortal Kombat 1. Напомним, новая часть является своего рода переосмыслением культовых персонажей. А в конце сентября выйдет большое дополнение для Cyberpunk 2077.

Также есть информация, что в октябре Horizon Forbidden West доберется до ПК. Отмечается, что это будет самый быстрый выпуск эксклюзива PlayStation на компьютерах.

Вас также могут заинтересовать новости: