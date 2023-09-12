Ранний доступ к игре откроется уже 14 сентября для тех, кто купил Premium-издание.

NetherRealm поделилась свежим трейлером Mortal Kombat 1, приуроченный к скорому выходу файтинга. Напомним, новая часть является своего рода переосмыслением культовых персонажей.

В 4-минутном видео разработчики показали бойцов, например, Жан-Клода Ван Дамма, и много кадров геймплея. Также в ролике можно увидеть мини-игры и режимы, которые будут доступны в файтинге.

Как и всегда, не обошлось без жестоких фаталити, которые, кстати, в новой части максимально упростили. Теперь они активируются нажатием всего трех кнопок, а комбинация одинакова для всех персонажей в игре. Хардкорным фаната серии это нововведение не пришлось по душе.

Mortal Kombat 1 появится на полках магазинов с 19 сентября для PC, PS5, Xbox Series и Nintendo Switch. А обладатели расширенного издания смогут начать играть уже с 14 сентября.

Mortal Kombat 1 — все, что нужно знать

Новая часть станет "мягким" перезапуском серии, введя новую временную линию, где мир создан богом огня Лю Каном. Творческий директор Эд Бун пообещал реализовать кинематографичный сюжет и показать знакомых персонажей с неожиданной перспективы.

В игре будет много разных режимов и обновленная боевая система, а также новые способы игры, включая систему камео.

Покупатели Premium-издания смогут не только начать играть раньше других, они также получат специальный набор с DLC персонажами. Среди них будет Хоумлендер, Омнимен, Миротворец и много других известных персонажей современной масс-культуры.

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