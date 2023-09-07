Игру можно добавить в библиотеку до вечера 14 сентября.

На ПК-площадке Epic Games Store стартовала очередная бесплатная раздача – украинские пользователи могут навсегда забрать Spelldrifter. Это уникальный гибрид тактической ролевой игры, карточной стратегии и головоломки.

Забрать игру можно в течение недели, до вечера 14 сентября. Через неделю магазин порадует пользователей раздачей игрушки под названием 911 Operator.

Подробнее о Spelldrifter

Spelldrifter – это и карточная игра, и тактика, которая при этом играется как полноценная пошаговая RPG. Поэтому любителям всего вышеперечисленного попробовать ее однозначно стоит.

Сюжет игры рассказывает о группе авантюристов, которые исследуют город под названием Старфолл, возникший на месте падения метеорита, чтобы отыскать вход в таинственный лабиринт.

В Steam у Spelldrifter рейтинг 73 из 100.

Напомним, в начале сентября состоялся релиз Starfield – новой большой RPG от создателей Skyrim и Fallout 4. Хоть игра была хорошо принята журналистами и простыми игроками, оптимизация игры на ПК оставляет желать лучшего.

А до конца этого месяц должен состояться полноценный запуск Counter-Strike 2. Разработчики описали сиквел, как "капитальный ремонт" всех систем и игрового процесса CS:GO.

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