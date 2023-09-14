Похоже, приключения Элой скоро продолжатся и на компьютерах.

Инсайдер billbil-kun – один из самых надежных в игровой индустрии. Он ежемесячно раскрывает подборки бесплатных игр для подписчиков PS Plus еще до официального анонса. И его прогнозы всегда сбываются. На этот раз информатор поведал, какой следующий PlayStation-эксклюзив будет портирован на ПК.

Похоже, приключения Элой скоро продолжатся и на компьютерах: по данным инсайдера, Horizon Forbidden West будет доступна в Steam и Epic Games Store, как и предыдущие релизы Sony. Причем релиз состоится уже "менее, чем через месяц", то есть до конца октября 2023 года.

В настоящее время Horizon Forbidden West доступна только на двух поколениях игровых консолей Sony – PS4 и PS5. Сиквел о приключениях Элой в мире, полном роботов, поступил в продажу в феврале 2022-го, после чего получил дополнение Burning Shores. Средняя оценка игры на Metacritic составила 88 баллов из 100.

Примечательно, что с релиза оригинальной Horizon Zero Dawn с PlayStation 4 на ПК прошло три года. В случае с Forbidden West, если слухи подтвердятся, это будет самый быстрый выпуск эксклюзива PlayStation на компьютерах.

Подробнее о Horizon Forbidden West

Это продолжение приключенческого экшена в открытом мире Horizon Zero Dawn.

Сюжет разворачивается в далеком будущем, где человечество вернулось к первобытному строю, а хозяевами планеты стали роботизированные животные.

Главной героиней Forbidden West осталась охотница из племени Нора – Элой. Она отправилась на западное побережье бывших США и столкнулась там с новыми роботами и угрозами. Во второй части также появляется еще одна сюжетная линия, которая заставит фанатов заговорить о неизбежном продолжении.

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