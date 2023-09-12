Обновленная версия игры может нагружать процессоры до 90%, поэтому рекомендуется обзавестись мощным охлаждением.

Уже совсем скоро состоится релиз Phantom Liberty – большого (и единственного) платного дополнения для Cyberpunk 2077. Одновременно с ним выйдет бесплатный апдейт 2.0, который существенно переработает многие механики, включая транспортные сражения, полицию и многое другое.

Вместе с выходом Cyberpunk 2077 "2.0" сама игра станет куда требовательней к ПК пользователей – к примеру, нагрузка на 8-ядерные процессоры может доходить до 90%. Об этом рассказал ведущий программист CDPR Филип Перщиньский.

Разработчики используют все мощности ПК у геймеров, поэтому последним рекомендуется озаботиться мощным охлаждением их процессора. В качестве предварительного теста в CDPR предложили геймерам проверить стабильность системы с помощью программам-бенчмарков вроде Cinebench.

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Ранее авторы Cyberpunk 2077 уже подтвердили, что с выходом 2.0 и Phantom Liberty системные требования оригинальной игры прилично вырастут. Теперь наличие SSD обязательно даже в минимальных требованиях, а для максимальных настроек рекомендуется 20 Гбайт ОЗУ и RTX 3080.

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty – что нужно знать

События сюжета Phantom Liberty берут начало примерно в середине оригиналкой игры. В повествовании главный герой Ви встанет на службу Новых Соединенных Штатов Америки и займется спасением президента государства.

Дополнение откроет в Cyberpunk 2077 еще один, совершенно новый район, на территории которого будет развиваться сюжет.

Киану Ривз вернется к роли Джонни Сильверхенда, что обусловлено историей. Раз события проходят до финала основной игры, значит персонаж все еще связан с протагонистом. Ключевым же персонажем DLC станет Соломон Рид – секретный агент, которого сыграет Идрис Эльба.

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty выйдет 26 сентября 2023 года на ПК, PS5, Xbox Series X и Series S. Вместе с дополнением появится и официальная украинская локализация – причем не только в DLC, но и во всей игре в целом.

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