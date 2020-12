Герой Киану Ривза из нашумевшего Cyberpunk 2077 оказался на последнем месте в списке.

Эбби, одна из ключевых героинь постапокалиптической драмы The Last of Us Part II стала "Персонажем года" по версии издания Game Informer. Герой Киану Ривза, Джонни Сильверхенд из Cyberpunk 2077, оказался на последней строчке чарта.

На вторую позицию издание поместило главную героиню The Last of Us Part II – Элли. Примечательно, что в десятку попали персонажи еще трех эксклюзивов PlayStation.

Топ-10 лучших персонажей года по версии Game Informer:

1. Эбби – The Last of Us Part II;

2. Элли – The Last of Us Part II;

3. Ичибан Касуга – Yakuza: Like a Dragon;

4. Дзин Сакай – Ghost of Tsushima;

5. Майлз Моралес – Marvel’s Spider-Man: Miles Morales;

6. Рассел – Half-Life: Alyx;

7. Мегера – Hades;

8. Джесси Расберри – ремейк Final Fantasy VII;

9. Касуми Йошизава – Persona 5 Royal;

10. Джонни Сильверхенд – Cyberpunk 2077;

Подробней про The Last of Us Part II

Вторая часть постапокалиптической драмы от студии Naughty Dog вышла 19 июня эксклюзивно на PlayStation 4. В первые три дня после релиза игра разошлась тиражом в 4 миллиона копий на физических носителях. Данные о цифровых продажах студия еще не раскрыла.

Вторая часть The Last of Us установила рекорд на агрегаторе рецензий Metacritic, где в кратчайшие сроки свои отзывы оставили 147 тысяч человек. А скандал вокруг игры, когда ей намеренно занижали оценки, породил прецедент, благодаря которому Metacritic изменил правила публикации пользовательских обзоров. Теперь можно опубликовать рецензию только спустя два дня после выхода любой игры.

В конце ноября The Last of Us Part II была признана "Игрой года" на церемонии Golden Joystick Awards 2020, а в декабре тайтл стал "Игрой года" по версии The Game Awards.

До 9 января 2021 года The Last of us Part II можно будет приобрести на новогодней распродаже в PlayStation Store по скидке в 43%.

Игра работает по обратной совместимости на PlayStation 5.

Автор: Сергей Коршунов