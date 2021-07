Съемки многосерийного шоу от HBO начнутся 5 июля.

Актриса Нико Паркер, сыгравшая в фильме "Дамбо" Тима Бертона исполнит роль Сары – дочери главного героя в предстоящем сериале от HBO по мотивам игры The Last of Us.

Об этом за несколько дней до начала съемок шоу сообщило издание Variety.

Съемки первого сезона сериала начнутся уже 5 июля и продлятся 11 месяцев. Главные роли, Джоэла и Элли, исполнят звезды "Игры престолов" – Педро Паскаль (известен по образу Оберина Мартелла) и Белла Рамзи (сыграла Лианну Мормонт).

Над шоу работают Крейг Мейзин и Йохан Ренк, создавшие сериал "Чернобыль" от HBO, а также автор оригинальной игры – Нил Дракманн из студии Naughty Dog. Режиссерское кресло пилотной серии шоу занял Кантемир Балагов ("Дылда").

О сюжете сериала The Last of Us

Предстоящее шоу от HBO основано на одноименной игре от студии Naughty Dog. Оно расскажет о недалеком будущем, где по миру пронеслась пандемия мутировавшего гриба-паразита кордицепс однобокий, превращающего людей в зомби.

В центре сюжета опытный циничный контрабандист Джоэл. 20 лет назад в начале эпидемии он потерял свою дочь, а теперь ему предстоит перевезти через всю страну дерзкую девочку Элли, у которой иммунитет к паразиту. В ходе долгого и трудного путешествия им придется надеяться только на самих себя, чтобы выжить.

Автор: Сергей Коршунов