Президент США считает, что задержанного быстро осудят.

В США задержали предполагаемого убийцу правого активиста Чарли Кирка. Об этом в интервью Fox News сообщил президент США Дональд Трамп.

На вопрос телеведущей, есть ли какая-то новая информация по делу, Трамп сообщил, что задержан человек, который, вероятно, и является настоящим убийцей.

"Я считаю с большой уверенностью, что мы задержали его. Все сработали прекрасно (...) Так что, да, я думаю, что сейчас мы в прекрасном положении - он под стражей", - сказал президент США.

По словам Трампа, опознать стрелка было крайне трудно, потому что в распоряжении следствия было только фото очень низкого качества. Однако кто-то из близких стрелка таки смог его узнать по этому фото и сообщил полиции. Трамп предположил, что это мог быть отец подозреваемого.

При этом президент США выразил надежду, что убийцу Чарли Кирка приговорят к смертной казни.

Убийство Чарли Кирка в США

Как писал УНИАН, 10 сентября во время массового мероприятия в штате Юта неизвестный стрелял в одного из самых известных правых активистов США Чарли Кирка. Его госпитализировали в критическом состоянии, но вскоре он скончался.

Сообщалось, что выстрел был произведен с большого расстояния, поэтому оперативно задержать стрелка не смогли. 11 сентября ФБР сообщило, что предполагаемого стрелка задержали, но почти сразу его отпустили, что указывает на непричастность этого человека к преступлению.

