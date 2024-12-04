Поколение PS3 оказалось самым сложным для компании.

Поколение Playstation 3 считается самым сложным для Sony. После сверхуспешной Playstation 2 компания должна была превзойти сама себя, но уже на релизе консоль столкнулась с серьёзными проблемами: завышенная цена, отсутствие игр на старте, трудности разработчиков при создании новых игр.

Бывший директор Playstation Studios Шон Лейден рассказал изданию Eurogamer, что компании повезло, что она вообще выжила после PS3. По словам бизнесмена, Sony была Икаром, который слишком близко подлетел к Солнцу. PS3 должна была стать суперкомпьютером с Linux на борту, который мог бы абсолютно всё. Такой подход чуть не погубил компанию:

"Мы подлетели слишком близко к солнцу и чудом это пережили, но этот опыт многому нас научил."

После этого Playstation отказалась от концепта мультимедийного устройства, сделав акцент именно на играх: "Могу ли я заказать пиццу, пока смотрю телевизор и играю? Нет, нужно просто сделать игровое устройство. Просто сделайте её лучшим игровым автоматом всех времен."

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Ещё один важный урок, который вынесла Sony, - не нужно бояться отдавать работу на аутсорс. Уже когда компания работала над PS4 она активно пользовалась услугами посредников и закупала детали у вендоров. Это позволило лучше управлять бюджетом и в целом более эффективно вести разработку.

Ранее мы рассказывали, что в Playstation 5 временно добавили оригинальную заставку PS1 в честь 30-летия консоли.

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