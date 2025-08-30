Но компания всё равно рассматривает возможность воскресить классический платформер.

Capcom официально развеяла слухи о том, что Pragmata - это тайное возвращение Mega Man. Фанаты заметили сходство между роботизированной напарницей игры, Дианой, и Mega Man, а также общую тематику - игра разворачивается на лунной базе, захваченной заражёнными машинами.

Однако продюсер Pragmata Наото Ояма заявил VGC, что игра совершенно новая и не имеет отношения к Mega Man. Он добавил, что рад видеть, как фанаты классической серии проявляют интерес к Pragmata, но повторил, что это отдельная игра.

Ранее Capcom заявила, что уважает франшизу Mega Man и продолжает искать возможности для её возрождения.

Pragmata была анонсирована ещё в июне 2020 года как оригинальная игра от Capcom, известной Monster Hunter, Resident Evil и Street Fighter. С тех пор её несколько раз переносили, и сейчас релиз запланирован на 2026 год.

Ранее мы рассказывали, что один из создателей Devil May Cry покинул Capcom, потому что уже слишком стар. Хидеаки Ицуно хочет попробовать делать что-то ещё, кроме DMC и Dragon's Dogma.

Кроме того, недавно Capcom показала новый геймплейный трейлер Resident Evil: Requiem. В ролике игроков детальнее познакомили с главной героиней новинки.

