Стивен Спилберг всерьёз рассматривал возможность снять фильм по Call of Duty, но его переговоры с Activision зашли в тупик.

Как пишет Puck, команда режиссёра предлагала свою концепцию экранизации серии, однако условием Спилберга был полный творческий контроль. Именно это и стало главным камнем преткновения.

Интерес режиссёра неудивителен, ведь именно Спилбергу серия Call of Duty может сказать "спасибо" за популяризацию жанра военных шутеров. В конце 90-х режиссёр написал сценарий для игры Medal of Honor, которой в будущем очень сильно вдохновились разработчики первой Call of Duty.

В итоге права на экранизацию ушли к Paramount, которая объявила о работе над фильмом. Пока что не названы ни режиссёр, ни сценарист, и сроки проекта остаются под вопросом.

Ранее мы рассказывали, что Activision уменьшит вес Call of Duty на Playstation 5 более чем на 100 ГБ. Теперь версия игры для будет PS5 весить всего 25 ГБ.

Кроме того, недавно на Gamescom 2025 показали новый трейлер Call of Duty: Black Ops 7. В трейлере показали первый геймплей под аккомпанемент группы Metallica.

