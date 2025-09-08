Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 наконец-то обзавелась системными требованиями для ПК, которые оказались в самом деле удивительными.
Хотя игра работает на Unreal Engine 5, разработчики заверили, что для запуска на минималках подойдёт даже старое железо вплоть до GTX 1060.
Минимальные требования:
- ОС: Windows 10 (64-bit)
- Процессор: Intel Core i3-8350K или AMD Ryzen 3 3300X
- ОЗУ: 8 ГБ
- Видеокарта: Nvidia GeForce GTX 1060 (6 ГБ) / AMD Radeon RX 480 (8 ГБ) / Intel Arc A580 (8 ГБ, Resizable BAR) / AMD Radeon 780M
- Место на диске: 30 ГБ
Рекомендуемые требования
- ОС: Windows 11
- Процессор: Intel Core i5-12600K или AMD Ryzen 5 5600X
- ОЗУ: 16 ГБ
- Видеокарта: Nvidia GeForce RTX 3060 Ti (8 ГБ) или AMD Radeon RX 6700 XT (12 ГБ)
- Место на диске: 30 ГБ
Любопытно, что для проекта такого масштаба и на таком движке игра требует всего 30 ГБ на диске, по современным меркам это удивительно мало.
Разработчики до сих пор пытаются загладить негатив после истории с заблокированными за DLC кланами Ласомбра и Тореадор, из-за чего издатель объявил рефанд для всех игроков, которые предзаказали сиквел на Playstation.
Релиз Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 запланирован на 21 октября. Игра будет доступна на ПК, Playstation 5 и Xbox Series.
Ранее мы рассказывали, что для оригинальной Vampire: The Masquerade - Bloodlines вышел RTX-ремастер. Это уже вторая версия переиздания с лучами.