После скандала с платными DLC кланами в Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 разработчики объявили о возврате средств за предзаказы в Playstation Store. Все, кто успел оформить предзаказ до 8 сентября, получат деньги обратно.

Причиной стал спорный подход The Chinese Room и Paradox Interactive к дополнительному контенту. Кланы Ласомбра и Тореадор предлагаются только в самом дорогом издании за 2400 гривен, что вызвало критику игроков и журналистов. Разработчики пообещали пересмотреть систему монетизации.

Официальный аккаунт Bloodlines 2 уточнил, что подробности изменений будут опубликованы 17 сентября, а оформить новый предзаказ в PS Store можно до 21 октября. Пока что неизвестно, коснётся ли компенсация других цифровых платформ.

Релиз Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 запланирован на 21 октября. Игра будет доступна на ПК, Playstation 5 и Xbox Series.

Ранее мы рассказывали, что Paradox прокомментировала закрытые за донатом кланы в Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2. Издатель заверил, что прислушивается к фидбеку от игроков и что-то поменяет к релизу игры.

