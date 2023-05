Неспешное прохождение займет около 20 часов.

Накануне релиза The Lord of the Rings: Gollum разработчики из Daedalic Entertainment делятся все большим количеством подробностей об игре. Недавно они рассказали о продолжительности сюжета в грядущем приключении.

Соответствующей информацией поделился продюсер Харальд Риглер в интервью изданию Gaming Bolt. Руководитель заявил: "Спокойное прохождение игры с исследованием великолепно созданного окружения и прослушиванием диалогов займет около 20 часов. Заядлые игроки смогут пройти игру быстрее, но мы советуем всем не торопиться и дышать воздухом Средиземья".

Будет ли The Lord of the Rings: Gollum мотивировать изучать секретные уголки на каждой локации, пока неизвестно. Однако из слов Риглера становится понятно, что простор для исследований в рамках линейных локаций все же присутствует. В целом продолжительность будет стандартной для одиночных приключений без открытого мира.

Видео дня

The Lord of the Rings: Gollum — центральные подробности

Сюжет игры посвящен ранее неизвестной главе истории Голлума. Пользователи увидят, как он был рабом в Барад-дуре и гостил у эльфов Лихолесья. А основная цель протагониста — снова завладеть Кольцом Всевластья.

При прохождении пользователям понадобится принимать решения, склоняясь к одной из личностей главного героя — злобному Голлуму или доброму Смеаголу.

Геймплей в проекте типичен для стелс-приключений: игроки будут скрытно преодолевать локации, изучать местность и решать пространственные головоломки.

The Lord of the Rings: Gollum выйдет 25 мая 2023 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Series S и Nintendo Switch.

Вас также могут заинтересовать новости: