В ролике компания представила основных персонажей

Вместе с готовящейся Like a Dragon: Yakuza Pirate in Hawaii серия Yakuza получит ещё и экранизацию. Amazon Prime опубликовала новый материал по адаптации Like a Dragon, которую анонсировали ещё в июне

В 40-секундном тизере Amazon представила основных персонажей: Казуму Кирю (Рёму Такэути), Акиру Нишикияму (Кенту Каку) и Горо Маджиму (Мунетака Аоки).

В зрелищной нарезке в трейлере показывают подпольные бои, погоню на парковке и перестрелку посреди города.

Сюжет адаптации основан на первой части серии, однако сценаристы допускают расхождения с оригиналом. Режиссёрами выступили Такэ Масахару и Такимото Кенго.

Премьера экранизации запланирована на 25 октября. Тогда выйдут первые три серии, ещё три можно будет посмотреть 3 ноября. Пока заявлен только один сезон, в котором охватят события первой части игры. Продолжение сериала будет зависеть от реакции зрителей. Адаптация выйдет на Amazon Prime.

Напомним, что недавно HBO представила трейлер второго сезона экранизации The Last of Us. Продолжение адаптации охватит события The Last of Us Part II. Кроме уже знакомых по первому сезону Элли и Джоэлу, в трейлере показали новых действующих героев: Дину и Эбби.

Вас также могут заинтересовать новости: