Tomb Raider 2013 бесплатно раздают в Steam

Также в Steam можно бесплатно забрать Deiland, Headsnatchers и Lara Croft and the Temple of Osiris.

В магазине цифровой дистрибуции Steam сегодня можно бесплатно получить приключенческий экшн про Лару Крофт – Tomb Raider (2013). Раздача продлится до 24 марта. Трейлер Tomb Raider 2013 О чем Tomb Raider Tomb Raider – это перезапуск культовой приключенческой серии про Лару Крофт. Игра вышла в 2013 году на ПК, PS3 и Xbox 360. Позже ее переиздали для PS4 и Xbox One. По сюжету, молодая Лара Крофт после кораблекрушения оказывается на таинственном острове. Здесь ей предстоит бороться за жизнь, сражаясь с бандитами и дикими животными. Кроме того, остров таит в себе древние тайны, которые нужно разгадать. Игровой процесс сосредоточен на исследовании острова и сражениях. В игре открытый мир, а также несколько видов оружия, которыми Лара может пользоваться на протяжении игры. Перезапуск Tomb Raider был тепло принят фанатами серии. На агрегаторе Metacritic у игры 86 баллов от критиков и 8,4 от игроков. Получить игру бесплатно можно здесь. Кроме того, до 24 марта в Steam также можно бесплатно получить Deiland, Headsnatchers и Lara Croft and the Temple of Osiris. А в магазине Uplay с 24 по 28 марта пройдет бесплатная раздача игры Child of Light.

