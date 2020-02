Подписчики PS Plus в конце марта получат доступ к пробной версии игры Predator: Hunting Grounds

В пробный период можно будет взять на себя роль хищника или стать одним из трех бойцов отряда.

С 27 по 29 марта подписчики PlayStation Plus получат доступ к бесплатной пробной версии игры Predator: Hunting Grounds.

Читайте такжеУ компании PlayStation появился свой аккаунт в TikTok

Об этом говорится в сообщении в блоге PlayStation.

В пробный период можно будет взять на себя роль хищника или стать одним из трех бойцов отряда. Играя за бойца, пользователи получат доступ к арсеналу оружия и снаряжения, с которым можно противостоять целой армии.

Бойцам отряда предстоит выполнить особое задание. Однако им постараются помешать десятки врагов под управлением искусственного интеллекта, а также другой игрок в роли хищника.

Напомним, в марте подписчики сервиса PS Plus получат ремейк легендарной игры Shadow of the Colossus и платформер Sonic Forces.

Подписывайтесь также на Телеграм-канал УНИАН.Игры.