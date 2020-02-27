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Подписчики PS Plus в конце марта получат доступ к пробной версии игры Predator: Hunting Grounds

11:58, 27 февраля 2020
Игры
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Подписчики PS Plus получат доступ к пробной версии Predator: Hunting Grounds / blog.eu.playstation.com

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Об этом говорится в сообщении в блоге PlayStation.

В пробный период можно будет взять на себя роль хищника или стать одним из трех бойцов отряда. Играя за бойца, пользователи получат доступ к арсеналу оружия и снаряжения, с которым можно противостоять целой армии.

Бойцам отряда предстоит выполнить особое задание. Однако им постараются помешать десятки врагов под управлением искусственного интеллекта, а также другой игрок в роли хищника.

Напомним, в марте подписчики сервиса PS Plus получат ремейк легендарной игры Shadow of the Colossus и платформер Sonic Forces.

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