Подписчики PS Plus в конце марта получат доступ к пробной версии игры Predator: Hunting Grounds
11:58, 27 февраля 2020Игры
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В пробный период можно будет взять на себя роль хищника или стать одним из трех бойцов отряда.
Подписчики PS Plus получат доступ к пробной версии Predator: Hunting Grounds / blog.eu.playstation.com
С 27 по 29 марта подписчики PlayStation Plus получат доступ к бесплатной пробной версии игры Predator: Hunting Grounds.
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Об этом говорится в сообщении в блоге PlayStation.
В пробный период можно будет взять на себя роль хищника или стать одним из трех бойцов отряда. Играя за бойца, пользователи получат доступ к арсеналу оружия и снаряжения, с которым можно противостоять целой армии.
Бойцам отряда предстоит выполнить особое задание. Однако им постараются помешать десятки врагов под управлением искусственного интеллекта, а также другой игрок в роли хищника.
Напомним, в марте подписчики сервиса PS Plus получат ремейк легендарной игры Shadow of the Colossus и платформер Sonic Forces.
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