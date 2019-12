Стало известно какие игры достанутся бесплатно подписчикам Xbox Live Gold в январе

Владельцы Xbox получат по подписке Styx: Shards of Darkness и Batman: The Telltale Series.

Компания Microsoft рассказала какие игры станут бесплатными в январе для подписчиков сервиса Live Gold. Владельцам Xbox One в течение всего января будет доступен бесплатно стелс-экшн Styx: Shards of Darkness, а с 16 января по 15 февраля они также получат графическую новеллу Batman: The Telltale Series.

Благодаря обратной совместимости, пользователи получат еще две игры с консоли Xbox 360. Ими станут файтинг Tekken 6 – его можно будет скачать с 1 по 15 января, а также приключенческая аркада LEGO Star Wars II: The Original Trilogy, которая будет доступна с 16 по 31 января.

Январские игры по подписке Live Gold

Напомним, Xbox Live Gold —сервис подписки для владельцев консолей Xbox. Он дает доступ к мультиплееру, эксклюзивным скидкам и бесплатным играм. В декабре владельцам подписки доступны Insane Robots, Castlevania: Lords of Shadow — Mirror of Fate HD и Jurassic World: Evolution.