Украина и ЕИБ подписали четыре соглашения о финансовой помощи на 600 миллионов евро

Украина и Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) подписали четыре соглашения о предоставлении Киеву финансовой помощи на общую сумму 600 миллионов евро.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, церемония подписания состоялась сегодня в Брюсселе в здании Европейской комиссии в присутствии вице-президента Еврокомиссии по вопросам Энергетического союза Мароша Шефчовича, первого вице-премьер-министра Украины - министра экономического развития и торговли Степана Кубива и вице-президента ЕИБ Вазиля Худака.

В частности, были подписаны Соглашение о финансировании "Проекта модернизации украинской железной дороги" на 150 миллионов евро, Соглашение о финансировании проекта "Высшее образование. Энергоэффективность и устойчивое развитие" на 120 миллионов евро, Соглашение о развитии и модернизации логистической инфраструктуры аграрной компании "Нибулон" на 71 миллион евро, Соглашение о поддержке малого и среднего бизнеса на 260 миллионов евро, Меморандум о взаимопонимании между Украиной и ЕИБ.

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Как сообщили УНИАН в Представительстве Европейского Союза в Украине 600 миллионов евро последние из ряда кредитов, являющихся частью обязательств перед Украиной, о которых ЕС объявил в марте 2014 года.

"ЕИБ выполнил свое обязательство на период 2014-2016 годов о предоставлении 3 миллиарда евро по программе финансовой поддержки. Цель помощи – поддержать Украину и укрепить ее конкурентоспособность, устойчивость, энергетическую безопасность, а также улучшить качество жизни украинских граждан. Эта программа является частью пакета поддержки в размере 11 миллиардов евро, который Евросоюз объявил в марте 2014 года", - отметили в представительстве.

Также сообщается, что 150 миллионов евро, которые предоставит ЕИБ на модернизацию железной дороги, будут потрачены на электрификацию и модернизацию 253-километрового железнодорожного пути на юге Украины (от Долинской до Николаева и от Николаева до Колосовки). Это поможет в устранении существующих препятствий и улучшит сообщение в направлении украинских портов на Черном море.

120 млн евро по Соглашению о финансировании проекта "Высшее образование. Энергоэффективность и устойчивое развитие" пойдут на капитальные ремонты учебной, исследовательской и вспомогательной материальной базы университетов, при этом особое внимание будет уделено энергоэффективности.

Кроме того, одна из крупнейших частных торгово-зерновых компаний Украины «Нибулон» получит средства на создание «устойчивой, современной и более широкой системы хранения и транспортировки зерна».

В рамках проекта по поддержке малых и средних предприятий и компаний средней рыночной капитализации Украины кредит в 260 млн евро улучшит доступ этих компаний к весомому финансированию и создаст новые возможности для Украины для того, чтобы получить большую пользу от Соглашения о создании глубокой и всеобъемлющей зоны свободной торговли.