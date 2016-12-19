Украина и Еврокомиссия договорились о финансировании программ на 600 миллионов евро

Украина и Европейский Союз в лице Европейского инвестиционного банка сегодня подпишут соглашение о предоставлении нашей стране 600 миллионов евро в рамках общего пакета финансовой поддержки ЕС в 3 миллиарда евро.

Об этом сообщила верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини на пресс-конференции в Брюсселе.

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"Сегодня в обед Украина и Европейский инвестиционный банк подпишут соглашение на 600 миллионов евро, что позволит Европейскому инвестиционному банку продолжить выполнение пакета поддержки ЕС в 3 миллиарда евро для Украины", - сказала она.

Также Могерини сообщила, что Украина и ЕС сегодня подписали соглашение о предоставлении нашей стране 52,5 миллиона евро на реформу судебной системы.

Как сообщал УНИАН, ранее министр финансов Александр Данилюк отмечал, что Украина рассчитывает получить второй транш макрофинансовой помощи от Европейского Союза в размере 600 миллионов долларов до конца года.

Украина и ЕС 19 декабря подписали соглашения о выделении нашей стране 104 миллиона евро на реформу государственной службы и об участии Украины в программе приграничного сотрудничества с бюджетом в 365 миллионов евро.