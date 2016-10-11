"Укроборонсервис" и словацкая компания договорились о совместном производстве стрелкового оружия в Украине

Государственная компания "Укроборонсервис" и словацкая компания Grand Power S.R.O. подписали договор о совместном производстве стрелкового оружия в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, подписание договора состоялось сегодня, 11 октября, в ходе международной специализированной выставки "Оружие и безопасность-2016".

"Словацкая компания сконструировала и производит два вида короткоствольное оружия - это пистолет K100 и пистолет-пулемет K105. Он выполнен по всем стандартам НАТО и стоит на вооружении словацкой полиции, а также пистолет-пулемет K105 поставляется в другие страны. Мы будем их собирать полностью у нас на предприятии "Укроборонсервис" с перспективой поставлять это оружие нашим Вооруженным силам, Нацгвардии, МВД", - прокомментировал УНИАН данное соглашение директор "Укроборонсервиса" Сергей Микитюк.

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При этом он отметил, что в ближайшее время компания будет производить оружие в тестовом режиме и сосредоточится на обеспечении внутреннего рынка.

"Мы не будем выделять дополнительные средства. У нас есть в наличии мощности, которые позволяют нам организовать практически полноценную сборку данного оружия", - добавил Микитюк.

Как сообщал УНИАН, в прошлом году "Укроборонпром" представил ряд разработок завода "Маяк". В частности, завод презентовал отечественную крупнокалиберную снайперскую винтовку калибра 12,7 мм и новую портативную винтовку "Гопак" калибра 7,62 мм. Кроме того, на предприятии был также разработан 120-мм миномет "Молот" и танковый пулемет КТ-7,62 с увеличенной скорострельностью и прицельной дальностью.