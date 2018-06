Украинцы основали мебельный стартап, который оценили в Европе (видео)

Двое студентов архитектурного факультета 4 года назад начали создавать мебель, которую изготавливают на современных производствах в Киеве, Черкассах, Харькове и Львове. Об этом идет речь в сюжете "Делай бизнес".

Читайте такжеУкраинка за два года создала бизнес на пошиве вышиванок с миллионными оборотами (видео)

Кресла, которые стали их визитной карточкой, – полностью украинский продукт за исключением порошковой покраски.

Основатели стартапа рассказывают, что 4 года назад все начиналось с 300 долларов студенческих сбережений. Деньги потратили на производство полки и стула, которые сделали собственными руками.

Позже они победили в конкурсе Ukrainian Design The Very Best Of и таким образом попали на страницы прессы.

Сейчас в бюро ODESD2 работают 37 человек. Дилеры есть в Польше, Нидерландах, Канаде, США и ОАЭ. За последние полтора года продано почти 5 тысяч единиц мебели. И спрос растет. 70% зарубежных заказов – из Европы. В бюро это связывают с тем, что благодаря соглашению (об Ассоциации) возрос уровень интереса и доверия к качеству украинской продукции. Но отмечают, что уже сейчас появились китайские подделки их мебели.

В производстве используют украинский строганный шпон, который дешевле модифицированного зарубежного.

"За последние полгода есть подвижки, они касаются беспошлинного импорта продукции в страны Евросоюза. Если сумма заказа превышает 6000 евро, и если в счете прикреплена документация о том, что он произведен в Украине из украинских материалов, покупатель может ввезти его в ЕС без пошлины. Спрос из ЕС есть и он растет", – рассказывает сооснователь студии Святослав Зброй.