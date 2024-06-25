Предполагается, что он позволит производить 33 самолета Overture в год.

Компания Boom Technology построила в Гринсборо (штат Северная Каролина) завод, который будет производить сверхзвуковой пассажирский самолет Overture. Об этом сообщает официальный сайт компании.

Согласно планам, завод сможет производить 33 самолета Overture в год. Отметим, что сейчас портфель Boom Technology превышает 150 машин, включая заказы и предварительные заказы от таких авиакомпаний как American Airlines, United Airlines и Japan Airlines.

Overture представляет собой пассажирский самолет, который сможет развивать скорость М=1,7 и перевозить 80 пассажиров. Дальность его полета составит более 7 тыс км. Самолет предлагают оснастить четырьмя двигателями, расположенными под крыльями.

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Следует сказать, что пока не существует не только серийной версии Overture, а даже полноценного прототипа этого авиалайнера. Для испытаний компания Boom Technology использует маленький самолет-демонстратор XB-1 Baby Boom, который совершил первый полет в марте.

Стоит также добавить, что история знает лишь две модели сверхзвуковых пассажирский самолетов, находившихся в коммерческой эксплуатации. Это британо-французский Concorde и советский Ту-144. Можно сказать, что обе машины не оправдали ожиданий (в большей степени это касается советского самолета).

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Напомним, недавно эксперты назвали лучшую авиакомпанию 2024 года. Ей стала Qatar Airways - национальная авиакомпания Катара, штаб-квартира которой находится в городе Доха.

А еще раньше специалисты назвали лучшие бюджетные авиакомпании мира в 2024 году. В список попали, в частности, AirAsia Group, Air Baltic, Air Canada Rouge, Cebu Pacific и easyJet.

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