Европейские лидеры призывают к активным действиям против российских судов, которые Москва использует для транспортировки нефти.

44 страны Европы одобрили введение мер в отношении так называемого теневого флота РФ, который используют для обхода международных ограничений. Об этом со ссылкой на заявление премьер-министра Великобритании Кира Стармера сообщает Bloomberg.

Совместный "призыв к действиям" имеет целью нарушить работу флота из около 600 судов, которые используются россиянами для транспортировки примерно 1,7 млн баррелей нефти в день.

Также в британском правительстве объявили санкции против 11 танкеров, которые используют для перевозки российской нефти. Сообщается, что восемь из них принадлежат "Совкомфлоту", а три других имеют признаки принадлежности к "теневому флоту" РФ.

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"Вместе с нашими европейскими партнерами мы направили четкое сообщение тем, кто способствует попыткам Путина избежать санкций: мы не позволим российскому теневому флоту и грязным деньгам, которые он генерирует, свободно проходить через европейские воды и поставить под угрозу нашу безопасность", – говорится в заявлении Кира Стармера.

Российский "теневой флот" – что стоит внимания

Ранее западные эксперты сообщали, что суда "теневого флота" являются старыми, а кроме того их плохо обслуживают. Еще одной проблемой, которая может привести к авариям, является отключение ими транспондеров - устройств, которые посылают сигнал в ответ на принятый сигнал.

Но даже несмотря на риск экологических катастроф, связанных с состоянием "теневого флота", в Белом доме опасаются усиливать санкционное давление, ведь это может привести к росту цен на бензин. Последнее некоторые эксперты считают критическим накануне президентских выборов в Соединенных Штатах.

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