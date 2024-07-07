Минфин предлагает штрафовать теневой флот, но Белый дом остерегается роста цен на бензин перед выборами.

Чиновники в Министерстве финансов Соединенных Штатов Америки предложили ввести новые ограничения, направленные на остановку флота устаревших нефтяных танкеров, которые помогают доставлять российскую нефть вопреки санкциям, пишет The New York Times.

Отмечается, что такие усилия затормозились из-за беспокойства Белого дома относительно того, как это повлияет на цены на энергоносители перед выборами в ноябре.

США и союзники уже ввели шаги, чтобы ограничить заработки Москвы от продажи нефти. Но Россия все чаще находит способы обойти санкции, повышая давление на администрацию президента США Джо Байдена, чтобы она усилила свои усилия.

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Представители Министерства финансов США хотят усилить давление на так называемый теневой флот танкеров, который позволяет России продавать нефть сверх предельной цены в 60 долларов за баррель, установленной в 2022 году. Однако экономические советники в Белом доме обеспокоены риском повышения цен на нефть этим летом и роста цен на бензин в США, что может повредить кампании Байдена на выборах. Они не согласились с предложениями, несмотря на то, что чиновники казначейства представили им анализы, свидетельствующие о низких рисках значительного влияния на рынок нефти, пишут авторы.

Сейчас должностные лица Минфина хотят, чтобы администрация пошла дальше и нацелилась на танкеры теневого флота конкретными штрафами, которые могли бы ограничить их продажу или заставить их выйти из эксплуатации. В прошлом месяце европейские чиновники приняли решение о наказании российских судов, которые уклоняются от санкций, доставляя сжиженный газ. Этот вариант могут дополнить предложением Министерства финансов в отношении нефтяных танкеров.

Должностные лица Министерства финансов подготовили экономический анализ, который утверждает, что предложенные штрафные санкции в отношении теневого флота вряд ли вытеснят российскую нефть с рынка, а взамен заставят Москву продавать большую часть своей нефти по более низким ценам.

По словам журналистов, дебаты отражают напряжение, которое всегда было в основе новых усилий администрации ограничить продажи российской нефти. Они хотят ослабить московскую военную машину без политической негативной реакции, которая может возникнуть из-за причинения боли американским водителям.

Этот спор является редким публичным случаем внутренних разногласий администрации по инфляции и политике в отношении Украины. В нем противостоят чиновники казначейства против помощников в Национальном экономическом совете Белого дома, который возглавляет Лейл Брейнард. Официальные лица Белого дома в частном порядке описывают процесс как рутину и подчеркивают, что никаких решений не принималось. По словам источников издания, предложенные наказания в отношении российского теневого флота остаются на рассмотрении и не являются неизбежными.

От санкций спасают танкеры

В 2022 году было установлено ограничение на российскую нефть в размере 60 долларов за баррель. Оно должно было ограничить возможность Москвы получать прибыль от экспорта энергоресурсов, одновременно позволяя нефти продолжать поступать на международные рынки, чтобы предотвратить глобальный ценовой шок. Ограничение цены сначала оказалось успешным, но вскоре Россия нашла обходные пути, включая доставку нефти покупателям через группу устаревших танкеров "Совкомфлота", которые работают без западного страхования.

Флот танкеров вместе с альтернативными формами морского страхования позволил Кремлю продолжать получать значительные доходы от экспорта нефти, помогая финансировать войну против Украины.

Двадцать танкеров теневого флота из 120 имеющихся сейчас находятся под санкциями. Администрация может постепенно наказать еще 100 танкеров, чтобы минимизировать перепады цен.

Теневой флот РФ

Европейский Союз ввел ограничения в отношении более чем двух десятков судов, в том числе 17 из которых перевозили нефть для Москвы. Санкции ЕС последовали за аналогичными мерами, принятыми Великобританией.

Ранее УНИАН писал, что практически каждый подсанкционный российский нефтяной танкер остается бездействующим и пустым через несколько месяцев после введения санкций США. С октября 2023 года 40 кораблей, участвующих в торговле нефтью, были добавлены в список Минфина США, в основном за нарушение ценового лимита.

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