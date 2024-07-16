Меры реагирования будут обсуждать в кулуарах заседания Европейского политического сообщества.

Великобритания и группа стран Евросоюза намерены принять новые меры против "теневого флота" нефтяных танкеров, который РФ использует для обхода международных санкций.

Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на источники и соответствующие документы. По их данным, план должны одобрить в кулуарах заседания Европейского политического сообщества, которое состоится уже в этот четверг, 18 июля.

Государства намерены обмениваться информацией о российском флоте, чтобы координировать меры реагирования на создаваемые его кораблями и посредниками риски. Также они будуть работать с частным сектором и другими заинтересованными сторонами.

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По данным журналистов, страны создадут группу для срочного принятия "конкретных мер", чтобы России было еще сложнее извлекать прибыль из своих нефтяных ресурсов. Один из собеседников сказал журналистам, что эти меры могут привести к увеличению санкционного списка российских судов.

"Теневой флот" России представляет угрозу для наших стран и других государств, зависящих от мировых морей и океанов. Многие суда этого "теневого флота" не застрахованы и плохо обслуживаются. Многие из них занимаются деятельностью, нарушающей основные стандарты и правила безопасности и охраны окружающей среды", - говорится в документе.

Борьба с "теневым флотом" России

Еще в конце 2022 года Financial Times сообщала, что Москва создала "флот" из более 100 танкеров, который поможет ей перевозить нефть в условиях санкций.

Евросоюз запретил импорт из России сырой нефти, доставляемой морским путем, и очищенных нефтепродуктов. Также страны ЕС договорились о введении потолка цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель.

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