Без очередей и касс: 'Укрзализныця' упростила покупку билетов на поезда в западных областях

Пассажиры ещё семи областей могут покупать билеты на пригородные рейсы через мобильное приложение.

Отныне приобрести билеты на пригородные поезда западных областей можно онлайн в приложении "Укрзализныци". Об этом сообщает пресс-служба перевозчика в своем Telegram-канале.

"Укрзализныця" расширяет функционал мобильного приложения: отныне пассажиры еще семи областей страны имеют возможность покупать билеты на пригородные рейсы прямо в телефоне. Это важный шаг в цифровой трансформации", – говорится в сообщении.

Отмечается, что к уже доступным областям добавляются онлайн-билеты во Львовской, Волынской, Тернопольской, Ривненской, Ивано-Франковской, Закарпатской и Черновицкой областях.

Чтобы иметь билет в телефоне, нужно загрузить приложение УЗ, перейти в раздел "Пригородные", выбрать пункты отправления, после чего можно оформить билет.

1 апреля железнодорожная компания предоставила возможность покупать льготные билеты для пассажиров с инвалидностью онлайн без обращения в кассу.

Ранее сообщалось, что в связи с ростом пассажиропотока в конце марта и начале апреля УЗ назначила четыре дополнительных поезда на пиковые даты и продлила один из рейсов дальнего следования до Яремче.

24 марта председатель правления "Укрзализныци" Александр Перцовский заявил, что в результате атак россиян на пассажирские поезда в компании изменили протоколы безопасности. Так, поезда могут останавливать, а пассажиров эвакуировать, чтобы сохранить жизнь.

