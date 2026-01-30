В Днепропетровской области временно отменили ряд поездов: в 'Укрзализныце' назвали причину

Для некоторых поездов изменили маршруты.

В связи с ситуацией с безопасностью в Днепропетровской области в пятницу, 30 января, не будут курсировать некоторые пригородные поезда. Об этом сообщает Telegram-канал Укрзализныця: пригородные поезда.

В частности, в эти сутки отменены следующие поезда:

№6104 Синельниково-1 – Чаплино;

№6107 Синельниково-1 – Днепр-Главный;

№6272 Синельниково-1 – Павлоград-1;

№7401 Синельниково-1 – Днепр-Главный.

Кроме того, по данным "Укрзализныци", 30 января временно изменяется маршрут пригородного поезда №6583 Славгород-Южный – Запорожье-2 (вместо Синельниково-1 – Запорожье-2).

Видео дня

"Укрзализныця" вводит новые ограничения

Как сообщал ранее УНИАН, из-за атак РФ "Укрзализныця" вводит новые ограничения, чтобы уменьшить риски и для пассажиров, и для самих железнодорожников.

В частности, временно ограничили ряд сообщений, в том числе в Харьковской области. Автобусные перевозчики организуют стыковочные рейсы до пунктов назначения. Также некоторые прямые дальние сообщения заменят стыковочными рейсами с пригородными электричками.

Кроме того, на отдельных участках, в частности в прифронтовых регионах и там, где зафиксирована повышенная вражеская активность, вводится особый режим движения. В Укрзализныце предупредили о возможных внеплановых остановках, что может повлиять на своевременность поездов - в частности из Харьковской, Сумской, Запорожской, Херсонской областей.

Вас также могут заинтересовать новости: