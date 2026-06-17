Топливный кризис охватил аэропорты России: рейсы массово задерживаются, пассажиры паникуют

Украинские дроны привели к дефициту топлива и стали причиной отмены отпусков у россиян – либо их внепланового продления.

Топливный кризис в Российской Федерации обостряется. Аэропорты ввели ограничения на заправку самолетов, сотни рейсов задерживаются как на прилет, так и на вылет, а пассажиры ночуют в обнимку с чемоданами, пишет ТСН со ссылкой на российские паблики.

Самолетам не хватает топлива, они не долетают до Москвы и вынуждены совершать экстренную посадку, рассказывает авиапассажирка. Она показывает крошечный зал ожидания, битком забитый россиянами.

"Нас экстренно посадили в Ярославле, мы находимся здесь 4,5 часа. Нас выгнали из зоны ожидания, потому что туда прибыл иностранный рейс – россиянам там места не нашлось. Нам не дают воду, нам не дают еду. Включили учебную пожарную тревогу и попросили всех покинуть помещение", – жалуется туристка.

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При этом в аэропорту Сочи пассажиры ждут вылета в Новосибирск уже несколько суток – с 15 июня. Рейс переносили четыре раза. Россиянам сначала якобы направили в отель, но там им отказали в размещении. За двое суток туристы получили несколько ваучеров на питание – однако заведения, которые их принимают, отказались их кормить из-за нехватки продуктов. Всего на прилет и вылет в Сочи задерживаются более 100 рейсов, еще несколько отменены.

Топливный кризис в России – последние новости

Дефицит топлива в РФ усугубляется с каждым днем: ограничения на продажу автомобильного топлива введены уже в 53 регионах страны. На некоторых АЗС запретили канистры, бензин наливают только до полного бака. Аналитики прогнозируют скачок инфляции из-за нехватки топлива.

Топливный кризис в России грозит сорвать уборку урожая – хуже всего ситуация с дизельным топливом именно в тех регионах, где сосредоточены основные посевные площади зерновых культур.

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