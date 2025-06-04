Главным конкурентом Boeing традиционно выступает европейская компания Airbus.

Китай может заказать сотни самолетов Airbus уже в следующем месяце, когда европейские лидеры посетят Пекин, чтобы отпраздновать долгосрочные связи между странами. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает Bloomberg.

Сейчас обсуждается размер потенциального заказа с китайскими авиакомпаниями. По словам источников, сделка может касаться около 300 самолетов и включать как узкофюзеляжные, так и широкофюзеляжные авиалайнеры.

Один из источников сообщил, что заказ может достигать 500 крылатых машин. Впрочем, по словам собеседников, из-за разногласий переговоры могут сорваться или занять больше времени, чем предполагалось.

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Как бы там ни было, акции европейского авиастроителя уже выросли на 4,1% на бирже в Париже. Акции Rolls-Royce Holdings Plc, которая производит двигатели для широкофюзеляжных самолетов Airbus, подорожали в Лондоне на 0,7%.

"Приключения" Boeing в Китае

Возможная "мега"-сделка между Китаем и Airbus еще сильнее подорвет позиции Boeing, которая в последнее время сталкивается с большими трудностями - в частности, на рынке в Китае.

Для Boeing ведение бизнеса в КНР существенно осложнилось, поскольку компания теперь втянута в торговую войну президента Дональда Трампа с Пекином.

Недавно Трамп написал в социальной сети, что с китайским лидером Си Цзиньпином очень трудно договориться. Это вызывает сомнения в том, что две крупнейшие экономики мира смогут согласовать свои торговые разногласия.

А еще ранее стало известно, что китайцы приказали остановить поставки самолетов Boeing. Возможно, что для Boeing на китайском рынке не все потеряно - по крайней мере часть китайских авиакомпаний все еще ждет американские самолеты.

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