Отмечается, что изначально список товаров из США, которые попадут под европейские пошлины, был больше.

Европейский союз составил список американских товаров на сумму 72 млрд евро (84 млрд долларов), в отношении которых применят ответные меры на действия президента США Дональда Трампа. Под удар попали самолеты Boeing Co., автомобили, бурбон и прочее.

Издание Bloomberg пишет, что дополнительные пошлины ЕС также применят в отношении американской машиностроительной продукции, химикатов и пластмасс, медицинского оборудования, электрооборудования, вина и других сельскохозяйственных товаров.

Список, первоначально охватывавший американские товары на общую сумму 95 млрд евро, сократили после консультаций с компаниями и государствами-членами.

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Новый список товаров из США, на которые распространяются меры ЕС, включает промышленные товары на сумму более 65 млрд евро, в том числе самолеты (почти 11 млрд евро), машины (более 9,4 млрд евро) и автомобили (почти 8 млрд евро). Более 6 млрд евро товаров из США приходятся на агропродовольственные продукты, в основном фрукты и овощи (почти 2 млрд евро) и алкогольные напитки (1,2 млрд евро).

Пакет также включает прецизионное оборудование и инструменты (почти 5 млрд евро), игрушки и оборудование для хобби (более 500 млн евро), спортивное оружие (почти 300 млн евро) или музыкальные инструменты (около 200 млн евро).

Согласно документу, одним из критериев выбора товаров были наличие альтернативных источников поставок и продуктов, в случае которых высок риск перемещения производства. Импортные военные товары не будут облагаться пошлинами.

Торговая война США и ЕС - последние новости

Президент США Дональд Трамп ввел 10%-ые "взаимные пошлины" в отношении большинства стран мира, а также 50%-ные пошлины в целях нацбезопасности на сталь и алюминий и 25%-ные пошлины на авто и запчасти к ним. Пока что Великобритания, Вьетнам и Китай заключили частичные соглашения с Вашингтоном, но последние две страны все еще страдают из-за высоких пошлин.

При этом Трамп указал, что с 1 августа Вашингтон вводит 30% пошлины на товары из ЕС. В свою очередь президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в случае провала переговоров с США Евросоюз готов принять ответные меры.

В свою очередь комиссар Евросоюза по торговле Марош Шефчович опасается, что торговля между ЕС и США станет "практически невозможной", если президент США применит 30%-ые пошлины.

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