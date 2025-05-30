Авиалайнер C919 разработала китайская компания Commercial Aircraft Corporation of China (Comac).

Президент США Дональд Трамп запретил экспорт в Китай ключевых американских комплектующих и технологий для реактивных двигателей. Об этом сообщила газета The New York Times.

Данный шаг может серьезно повлиять на усилия Китая по развитию собственной авиастроительной отрасли.

По словам осведомленного лица, Министерство торговли США приостановило действие некоторых лицензий, которые позволяли американским компаниям продавать продукцию и технологии государственной корпорации Commercial Aircraft Corp of China Ltd (Comac).

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Comac полагается на двигатели производства GE Aerospace для своих самолетов модели C919. GE Aerospace производит двигатели серии LEAP под брендом CFM International для китайского самолета в рамках совместного предприятия с французской компанией Safran SA.

Сам C919 является главным проектом гражданской авиации Китая. Фактически это целое семейство узкофюзеляжных среднемагистральных пассажирских самолетов. Свой первый полет самолет совершил в 2017 году. На сегодняшний день построено по крайней мере несколько десятков таких машин.

По мнению специалистов, Comac накопила запасы двигателей, достаточные для производства десятков самолетов в 2025 году, что потенциально позволит избежать немедленного дефицита поставок.

Торговая война США и Китая - последние новости

Последний шаг Вашингтона - еще один вызов для Пекина на фоне более широкой торговой войны. Ранее Китай временно приостановил поставки самолетов Boeing в ответ на рост тарифов, но отменил это решение после достижения тарифного перемирия между двумя странами.

Отметим, что приостановление поставок могло стать серьезной проблемой для Boeing, ведь недавно американский гигант столкнулся с миллиардными убытками.

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