Будущее авиации флота: в США совершил первый полет революционный MQ-25A Stingray

Беспилотный самолет-заправщик MQ-25A может существенно расширить возможности палубной авиации.

Палубный БПЛА для дозаправки самолетов Boeing MQ-25A Stingray приступил к летным испытаниям, что стало важным шагом на пути к привлечению беспилотных систем к выполнению важной функции дозаправки. Об этом сообщает Business Insider.

Испытания показали, что летательный аппарат может автономно выруливать, взлетать, выполнять полет, приземляться и реагировать на команды с наземной станции управления.

Stingray успешно выполнил заранее определенный план полета, что подтвердило работоспособность его систем управления полетом, навигации и интеграции с наземными системами.

Программа прошла долгий путь. Прототип MQ-25 Stingray совершил первый полет еще в 2019 году. С тех пор его неустанно дорабатывали. MQ-25A Stingray и его ранний прототип имеют существенные отличия, обусловленные переходом от демонстрации технологий к эксплуатационным стандартам ВМС США. Основные отличия заключаются в конструктивных изменениях для палубной базировки, усовершенствованной системе управления и целевом оснащении.

В ходе реализации программы перед американскими инженерами встали очень сложные задачи, ведь речь шла, без преувеличения, о революционной системе, которая может навсегда изменить облик палубной авиации США.

Дело в том, что Stingray выступает беспилотной заменой самолетам F/A-18E/F Super Hornet, которые сейчас выполняют функции дозаправки в воздухе в составе авиационных групп авианосцев.

Ранее ВМС США заявили, что создание MQ-25 поможет расширить оперативную дальность самолетов и освободит борта, которые использовались для дозаправки. Это позволит им сосредоточиться на боевых и разведывательных миссиях.

Стоимость одного MQ-25A оценивают примерно в 200 млн долларов. Предполагается, что аппарат сможет доставить 6–7 тонн топлива на расстояние до 500 морских миль (930 км) и осуществлять дозаправку в воздухе с помощью подвесного контейнера.

