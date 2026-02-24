России и не снилось: в Европе показали, как будут выглядеть боевые вертолеты нового поколения (фото)

Над проектом Airbus работает в сотрудничестве с компаниями Collins Aerospace, Raytheon и MBDA. Характеристики и названия машин не разглашаются.

Airbus Helicopters представил свои концептуальные предложения для программы НАТО NGRC (Next Generation Rotorcraft Capability), целью которой является создание среднего многоцелевого вертолета к 2035-2040 годам. Об этом сообщает сама компания.

Вместо одной машины Airbus предложил концепцию из двух взаимодополняющих платформ.

Первая - это классический вертолет для широкого круга задач, который представляет собой не столько революцию, сколько эволюцию уже существующих решений. Внешне он напоминает доработанный средний многоцелевой вертолет Airbus H160.

Перспективный вертолет имеет места для десанта, турель с автоматической пушкой и может нести управляемые высокоточные ракеты. Оптико-локационная станция традиционно установлена на носовой части, где также расположена выдвижная штанга для дозаправки в воздухе.

Вторая концепция - это высокоскоростной аппарат комбинированной схемы, развивающий идеи, заложенные в демонстраторах Eurocopter X3 и RACER (Rapid and Cost-Effective Rotorcraft). Машина предлагает не только высокую скорость, но и уникальную маневренность.

Значительная часть подъемной силы создается крылом, на котором также размещены толкающие винты - именно они обеспечат высокую скорость полета.

Сообщается, что обе концепции будут тесно связаны между собой и будут иметь общие характеристики по обслуживанию, подготовке персонала, вооружению и бортовым системам.

Ключевой принцип - модульная открытая архитектура, что упрощает модернизацию и интеграцию любого вооружения и систем. Над проектом Airbus работает в сотрудничестве с компаниями Collins Aerospace, Raytheon и MBDA. Характеристики и названия машин не разглашаются.

Со своей стороны портал Defense Express напоминает, что в проекте NGRC у компании Airbus Helicopters есть два конкурента. Это итальянская компания Leonardo и американская Sikorsky.

Каждый из них представил свое видение высокоскоростного транспортного средства. Так, Leonardo опирается на опыт разработки конвертоплана AW609. В то же время Sikorsky предлагает многоцелевой вертолет SB-1 Defiant.

Пока западные страны уверенно движутся вперед в создании принципиально новых летательных аппаратов, Россия тратит миллиарды рублей в попытках наладить производство техники, разработанной еще во времена СССР.

Напомним, недавно Россия представила "новый" Ми-34М1 с двигателем ВК-650В, базовая версия которого впервые поднялась в небо еще в 1986 году.

Также россияне пытаются строить Ми-38, который должен был заменить легендарный Ми-8. За долгие десятилетия им удалось изготовить лишь около 20 этих машин: для сравнения, Ми-8 было изготовлено в количестве около 12 000 единиц.

