Рада приняла закон о реформе железной дороги: что изменится

Украина приводит железнодорожную отрасль в соответствие со стандартами Европейского Союза.

Верховная Рада во вторник, 9 июня, приняла евроинтеграционный закон, который вводит европейскую систему безопасности и технической совместимости железнодорожного транспорта и предусматривает создание независимого органа по расследованию железнодорожных аварий.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие законопроекта о безопасности и интероперабельности железнодорожного транспорта Украины (№ 14174) в целом проголосовали 254 народных депутата.

"Этот законопроект о синхронизации украинских регламентов безопасности и технических регламентов с европейскими. Это евроинтеграционный закон, который очень важен для транспортной отрасли. Особенно для нашей железной дороги", – сказал народный депутат, председатель подкомитета Комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры Артем Ковалев.

Видео дня

Он также подчеркнул, что за принятие этого законопроекта Украина получит в бюджет более 4 млрд евро.

Согласно пояснительной записке, закон имплементирует соответствующие директивы ЕС и является частью обязательств Украины в рамках Соглашения об ассоциации и переговоров о вступлении в Евросоюз, а также обязательств в рамках Ukraine Facility.

В частности, документ предусматривает: создание европейской системы управления безопасностью железнодорожных перевозок; проведение оценки рисков функционирования железнодорожного транспорта; новые правила допуска поездов, вагонов и другого оборудования к эксплуатации; введение европейских требований к техническому обслуживанию подвижного состава и ответственности за его безопасное состояние; новую систему подготовки, обучения и сертификации машинистов по стандартам ЕС.

Кроме того, предусматривается создание Национального бюро расследований аварийных происшествий на транспорте, независимого от "Укрзализныци" и регулятора.

Железная дорога в Украине – последние новости

Как писал УНИАН, летом приобрести билет на поезд украинцам будет сложнее, чем в прошлом году, поскольку спрос на перевозки стремительно растет, тогда как часть вагонов повреждена из-за российских обстрелов, а значительное количество подвижного состава требует ремонта или списания.

Ведущий научный сотрудник Института экономических исследований и политических консультаций Ирина Коссе сообщала, что сценарий сокращения поездов маловероятен. По ее словам, "Укрзализныця" будет пытаться этого не допустить, поскольку это влияет на пассажиров и настроения в обществе.

С 2 мая "Укрзализныця" ввела новые правила возврата билетов. Так, билеты будут возвращаться по прогрессивной шкале.

Вас также могут заинтересовать новости: