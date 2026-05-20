В УЗ предупредили, что купить билеты на поезд летом будет труднее, чем в прошлом году

На рейсе из Львова в Киев ежедневно бронируют места почти 10 тысяч пассажиров.

Этим летом приобрести билет на поезд украинцам будет еще сложнее, чем в прошлом году. Спрос на перевозки стремительно растет, тогда как часть вагонов повреждена из-за российских обстрелов, а значительное количество подвижного состава требует ремонта или списания, сообщает пресс-служба"Укрзализныци" в своем Telegram-канале.

"Этот летний сезон для нас будет еще тяжелее, чем предыдущий, ведь спрос растет, а количество вагонов – наоборот", – говорится в сообщении.

В "Укрзализныце" отметили, что за время полномасштабного вторжения враг уничтожил 46 пассажирских вагонов. Еще около 200 вагонов и целый поезд "Интерсити+" в настоящее время ожидают ремонта после обстрелов, атак дронов и столкновений. Кроме того, еще 1050 вагонов ожидают обследования и вывода из эксплуатации из-за своего возраста и непригодного состояния.

В компании подчеркнули, что уже сейчас среднее соотношение спроса к предложению мест в поезде составляет 4 к 1, а в летний сезон вырастет до 6 человек на место.

"На отдельных рейсах цифры вообще фантастические – из Львова в Киев ежедневно ищут места 9762 человека", – отметили в компании.

В пресс-службе перевозчика советуют пассажирам планировать поездки заранее и покупать билеты сразу после открытия продаж за 20 дней до отправления.

Также в УЗ рекомендуют пользоваться функцией автовыкупа билетов. В компании отметили, что с начала года этим сервисом воспользовались уже 150 тысяч пассажиров, которые приобрели около миллиона билетов.

Пассажирам также стоит обращать внимание на маршруты с пересадками, в частности с использованием пригородных поездов, оборудованных кондиционерами.

В международном сообщении пассажирам лучше воспользоваться аэропортами в Молдове, Румынии и Венгрии. Купить билет в них в высокий сезон значительно проще, чем в города Польши.

Дефицит билетов в летний период – последние новости

В летний период в Украине традиционно растет спрос на железнодорожные перевозки, из-за чего пассажирам может быть сложно купить билет на поезд.

В пресс-службе "Укрзализныци" сообщали, что прошлым летом по сравнению с межсезоньем количество запросов на популярные направления выросло в разы, а заполняемость поездов по всем направлениям составляла 95–100%. А, например, спрос на билеты по маршруту Киев – Яремче в июле прошлого года вырос на 460% по сравнению с апрелем 2025 года.

