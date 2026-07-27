В РФ продемонстрировали плавучую платформу 'Плот-40', которую планируется задействовать в борьбе с дронами

Проект был разработан после анализа недавних атак на объекты военно-морской инфраструктуры, которые продемонстрировали уязвимость традиционных систем обороны перед новыми типами вооружения.

Россия разработала экспериментальную плавучую платформу огневой поддержки "Плот-40" для защиты морских баз и портов от беспилотных надводных катеров, сообщил "Милитарный".

Издание отметило, что соответствующие фото и видео опубликовал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Аналитики сообщили, что проект был создан после анализа недавних атак на объекты военно-морской инфраструктуры, которые продемонстрировали уязвимость традиционных систем обороны перед новыми типами вооружения.

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Примечательно, что вооружение платформы "Плот-40" состоит из дистанционно управляемого пулеметного модуля.

В то же время в издании отметили, что пока остается неясным, будет ли экипаж находиться на борту для ведения огня или установка будет обладать расширенными возможностями искусственного интеллекта для автоматической классификации целей.

По имеющимся данным, производство платформы будет полностью локализовано в Ленинградской области. Аналогов такому вооружению в России, как заявляют, нет.

"Главное преимущество такой баржи – возможность длительного пребывания в море и использования её в качестве наблюдательного пункта", – отметили аналитики.

Однако, как отмечается в статье, информации о водоизмещении пока нет.

Дрозденко отметил, что представленный образец является опытным, а профильный научно-исследовательский институт ВМФ уже предварительно одобрил этот проект. Также были продемонстрированы исследовательские образцы надводных дронов, которые сейчас проходят испытания.

Удары Украины вглубь России: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что полковник вооруженных сил Австрии Маркус Райснер считает, что Силы обороны Украины, несмотря на ограниченные ресурсы, благодаря дальнобойным ударам в глубокий тыл России, добиваются успеха. Райснер привел данные Генштаба Украины, свидетельствующие о том, что от 43 до 45% российских нефтеперерабатывающих установок уничтожено или повреждено. По его мнению, эти данные реалистичны. По его словам, кадры из социальных сетей также показывают, что украинские "дальнобойные санкции", как украинцы сами называют эти удары, действительно дают результат.

Также мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что страна способна поражать вражеские цели на расстоянии более 3 тысяч километров. В то же время сейчас продолжается наращивание возможностей действовать на большие расстояния. Президент Украины отметил, что "план украинских дальнобойных санкций против России в связи с этой войной выполняется в соответствии с установленными приоритетами". Зеленский подчеркнул, что Украина доказала: её дроны могут долететь до Сибири и регионов Урала.

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