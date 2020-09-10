Поскольку "Укрзализныця" является госмонополией, штрафы компании в бюджет выплачивает само государство, что никак не влияет на поведение самой УЗ.

Возложение ответственности за деятельность крупных государственных компаний на их непосредственных руководителей пойдет на пользу украинской экономике.

Об этом в своей колонке для "Обозреватель" на примере национального железнодорожного перевозчика "Укрзализныця" рассказал практикующий адвокат Вячеслав Ганган.

"Наверное, мы не очень отдаем себе отчет в том, насколько украинская экономика зависит от "Укрзализныци". А ведь большинство украинских экспортных грузов: зерно, руда, продукция химических предприятий, перевозится по железной дороге. По ней доставляется и щебень, который необходим для строительства дорог по программе "Большая стройка". Поэтому от тарифов "Укрзализныци" зависят доходы огромного количества предприятий, реализация государственных программ и здоровье экономики в целом", - поясняет адвокат.

При этом Ганган констатирует, что компания привыкла решать свои финансовые проблемы только одним способом: при помощи повышения тарифов. Так, с сентября она вновь планирует их изменить, унифицировав тарифы на порожний пробег вагонов для всех классов вагонов. Грузоотправители, по оценке самой же "Укрзализныци", потеряют на этом 0,383 миллиарда гривень в текущем году, и еще 2,9 миллиарда гривень в 2021 году. Оценки бизнеса еще пессимистичнее: 1,2 миллиарда гривень в 2020 году и 4-5 миллиардов гривень в 2021 году, а суммарный рост тарифов для бизнеса, по оценкам Европейской Бизнес Ассоциации, в 2021 году составит +69%.

"Такая унификация не что иное, как замаскированное повышение тарифов на грузоперевозки. Нет смысла отдельно выделять порожний пробег вагонов, поскольку он неотъемлемая часть грузоперевозок. А это направление у "Укрзализныци" прибыльно: его рентабельность в 2016-2019 годах составила 27%, тогда как в Польше 17%, в Германии – 0,3%, в Казахстане вообще была отрицательной: "минус" 1%", - отмечает адвокат.

"Очевидно, что "Укрзализныця" ведет себя, как типичный монополист: старается выжать из бизнеса, который вынужден пользоваться ее услугами, по максимуму. Хотя, как государственная монополия, она должна была бы руководствоваться, прежде всего, государственными интересами", - констатирует Ганган.

При этом он отмечает, что обвинить Антимонопольный комитет Украины в полном бездействии нельзя, поскольку он регулярно выписывает госкомпании предписания и накладывает штрафы. Однако поскольку "Укрзализныця" является государственной монополией, на деле штрафы в бюджет выплачивает само государство, "просто перекладывая деньги из одного "бюджетного кармана" в другой". При этом на поведение самой УЗ эти штрафы никак не влияют.

"Полагаю, что лучшим решением в такой ситуации был бы карательный механизм в отношении должностных лиц госкомпаний, которые допустили подобные нарушения. Само предприятие наказания не почувствует, а вот его должностные лица – вполне. Санкции за нарушения должны быть серьезными, вплоть до увольнения", - уверен Ганган.

По его словам, чтобы внедрить подобный механизм персонализированных санкций, необходимо менять нормативное регулирование. Например, если АМКУ устанавливает факты бездеятельности должностных лиц госкомпании или деятельности в ущерб интересам других субъектов – государства либо других предпринимателей – нужна процедура, по которой АМКУ смог бы обратиться в Кабмин.

"Правительство, в зависимости от серьезности нарушения, может либо снять директора, либо расторгнуть контракт с кем-то из членов Наблюдательного совета госкомпании. Либо уволить ответственного чиновника, если проблема в действиях регулятора. Такая персонализация ответственности руководителей пойдет на пользу всем госкомпаниям, не только "Укрзализныци". Она заставит их думать о том, какие последствия несут для экономики их действия, и почувствовать ответственность за них. Уверен, это скажется на самочувствии всей экономики в целом", - подытожил Ганган.

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Автор: УНИАН