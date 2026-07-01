Пассажирский самолет подал сигнал о захвате над Болгарией: работали истребители

Из-за сбоя в работе транспондера самолет подал сигнал о захвате, что привело к перехвату истребителем МиГ-29 и запуску экстренных процедур безопасности в Болгарии.

Пассажирский самолет Airbus A320 авиакомпании Electra Airways, выполнявший рейс Варшава–Тель-Авив от имени польской LOT, был перехвачен болгарским истребителем МиГ-29 после срабатывания ложного сигнала о возможном захвате борта. Об этом сообщает Digi24 со ссылкой на министерство транспорта Болгарии.

Инцидент произошел во вторник из-за технической неисправности транспондера, который по ошибке передал код 7500 – сигнал, означающий в авиации незаконное вмешательство или угон самолета.

В результате были задействованы процедуры защиты воздушного пространства, а для перехвата авиалайнера в воздух подняли истребитель МиГ-29. Самолет сопровождали до момента выяснения ситуации.

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В болгарском Минобороны отметили, что после установления отсутствия реальной угрозы самолет покинул воздушное пространство страны через Турцию, после чего по запросу авиакомпании был перенаправлен в аэропорт Бургаса, где успешно приземлился в 17:15 по местному времени.

"Была подтверждена техническая неисправность транспондера самолета, который передал ложный сигнал о незаконном вторжении", – отметили в ведомстве.

Инцидент не привел к пострадавшим, а работа аэропорта Бургаса не была нарушена.

Израильские ВВС подтвердили, что во время инцидента подняли в воздух два истребителя для проверки ситуации над Средиземным морем после потери связи с самолетом, однако подчеркнули, что "нет причин для беспокойства по поводу инцидента, связанного с безопасностью".

В варшавском аэропорту имени Фредерика Шопена отметили, что рассматривают происшествие как техническую ошибку, а признаков внешнего вмешательства пока не выявлено.

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Ранее УНИАН сообщал, что пассажирам рекомендуют быть осторожными с популярным гаджетом, который все чаще становится причиной инцидентов на борту самолетов.

Речь идет о powerbank'ах и других устройствах с литиевыми батареями, которые пассажиры по ошибке кладут в сдаваемый багаж. Авиационные регуляторы предупреждают: риск возгорания таких аккумуляторов в настоящее время является одной из самых серьезных угроз безопасности полетов.

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