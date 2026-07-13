В ОАЭ построят альтернативный маршрут в обход Ормузского пролива, – FT

Перенос части пропускной способности порта за пределы Дубая означает кардинальные изменения для эмирата.

Дубайский портовый оператор DP World планирует построить новый порт и контейнерный терминал на восточном побережье Объединенных Арабских Эмиратов, чтобы уменьшить зависимость от важного порта Джебель-Али и обойти Ормузский пролив, пишет Financial Times.

По словам источников газеты, портовый оператор из Дубая ведет переговоры о строительстве совершенно нового многофункционального порта в прибрежной зоне Фуджейры и нового терминала в существующей гавани того же эмирата. Перенос части мощностей порта за пределы Дубая означает кардинальные изменения для эмирата, который обрёл статус глобального торгового и финансового центра во многом благодаря росту Джебель-Али.

Планы DP World согласуются с более широкой правительственной инициативой ОАЭ, направленной на защиту экономики страны от возможных будущих враждебных действий со стороны Ирана путем снижения зависимости от пролива, где судоходство страдает от иранских дронов и ракетных ударов после атак США и Израиля.

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Новый проект расширит присутствие DP World в Оманском заливе, позволяя контейнерам заходить в страну и покидать её без необходимости прохождения через пролив, после чего их будут перевозить грузовиками по суше в Дубай, Абу-Даби и соседние страны Персидского залива.

После того как Иран закрыл пролив в ответ на удары США и Израиля, активность в Джебель-Али упала на 90–95%, что и подтолкнуло портового оператора к поиску альтернатив морскому пути. Отмечается, что DP World в настоящее время обсуждает предварительные условия соглашения с правительственными чиновниками, при этом структура и финансирование нового проекта еще не согласованы окончательно. По словам высокопоставленного представителя компании, новый порт может быть достроен уже через полтора года.

Порт Джебель-Али, который в прошлом году обработал 15,6 млн двадцатифутовых контейнеров, сыграл ключевую роль в становлении Дубая как глобального логистического и реэкспортного хаба, в частности, между Китаем и Африкой. Однако его расположение делает порт зависимым от узкого водного пути между Ираном и Оманом.

Ситуация в Ормузском проливе – главные новости

Агентство Bloomberg сообщало, что 8 июля через Ормузский пролив, судя по всему, прошло небольшое количество нефтяных танкеров, несмотря на серию нападений на суда, что вызвало беспокойство у судовладельцев и заставило по крайней мере один супертанкер развернуться на полпути.

Ранее сообщалось, что даже в случае возобновления безопасного движения по проливу не исключено, что за свободный проход через него будут взимать плату сразу две страны – Иран и Оман. Сумма может достигать десятков миллиардов долларов ежегодно.

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