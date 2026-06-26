Никакого статус-кво: за проход Ормузским проливом потребуют деньги, и это не Иран, – СМИ

Сумма будет составлять десятки миллиардов долларов ежегодно.

Возврат к довоенному статус-кво в отношении Ормузского пролива невозможен, сообщили европейским чиновникам представители Омана. Танкеры, проходящие через пролив, могут быть вынуждены платить, передает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Хотя оманские чиновники заявили, что всегда будут соблюдать международное морское право, они добавили, что могут взимать сборы за услуги, связанные с очисткой пролива или оказанием помощи судам в навигации по нему. Пока неясно, настаивает ли Оман на обязательности всех этих сборов.

Оман и Иран граничат с узким водным путем, одним из важнейших в мире для перевозки нефти и сжиженного природного газа. Иран перекрыл Ормузский пролив, нападая на суда и угрожая им с конца февраля, когда США и Израиль начали бомбардировки Исламской Республики. Западные правительства заявили, что он, вероятно, также заминировал некоторые участки этого района.

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США и Иран в настоящее время ведут мирные переговоры, и Тегеран настаивает на совместном управлении транспортным движением с Оманом.

Любые задержки судов могут обходиться торговцам сырьевыми товарами и перевозчикам в десятки миллиардов долларов ежегодно. Правительства, включая США, Великобританию, Францию, Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты, предупредили, что они нарушат морское законодательство.

Оман между США и Ираном

Оман является союзником США, но поддерживает тесные связи с Ираном. Его иногда называют "Швейцарией Ближнего Востока" за его нейтралитет в геополитических конфликтах. Страна выступала посредником между Вашингтоном и Тегераном до начала войны.

Оман посылал неоднозначные сигналы относительно будущего пролива. Во вторник он опубликовал совместное заявление с Ираном, в котором стороны заявили, что обсудят вопросы эксплуатации водного пути и связанные с этим расходы. Через два дня Оман подписал заявление США и Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, в котором "отвергаются любые сборы, платежи или попытки установить контроль над проливом".

В то же время оманские чиновники сообщили европейским коллегам, что находятся под давлением со стороны Ирана. Исламская Республика запускала ракеты и беспилотники по всему Ближнему Востоку во время конфликта, в частности по Оману. Иран также остается ведущей военной державой в Персидском заливе, несмотря на ущерб, нанесенный его вооруженным силам в результате американо-израильских авиаударов.

Иран уже заявил, что суда, пересекающие пролив, должны обращаться к нему за страховкой. Иран также дал понять, что полисы будут бесплатными только в течение следующих 60 дней.

Этот вопрос является ключевым пунктом спора между Ираном и США. Они продолжают переговоры о заключении постоянного мирного соглашения после почти четырёх месяцев войны.

Потоки нефти через Ормузский пролив в настоящее время выросли, однако остаются намного ниже довоенного уровня, и суда по-прежнему сталкиваются с опасностью. В четверг контейнеровоз под названием Ever Lovely подвергся нападению в проливе у побережья Омана.

Открытие Ормузского пролива – последние новости

На фоне перемирия между Ираном и США и возобновления движения через пролив цены на нефть упали. Они опустились до уровней, которые в последний раз наблюдались до начала войны на Ближнем Востоке.

Крупнейший мировой экспортер газа, Катар, также постепенно наращивает поставки после открытия Ормузского пролива. Страна планирует вернуться к нормальному производству СПГ в течение нескольких недель.

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