В Киеве метро возобновило работу в обычном режиме: какой интервал между поездами

Восстановлено движение поездов и на "красной" линии между станциями "Лесная"-"Академгородок".

Столичный метрополитен вернулся к работе в обычном режиме на всех трех линиях.

Об этом сообщила Киевская городская государственная администрация (КГГА). Отмечается, что поезда курсируют:

"синяя линия": "Героев Днепра" – "Теремки";

"зеленая линия": "Красный Хутор" - "Сырец".

Восстановлено и движение поездов на "красной" линии между станциями "Лесная"-"Академгородок".

Поезда курсируют с интервалом 6 мин.

Проблемы с работой метро

Как сообщал УНИАН, из-за проблем с энергоснабжением остановились поезда метро в Киеве и Харькове, а также в других городах остановились троллейбусы.

Как рассказывали в КГГА, из-за исчезновения напряжения от внешних питающих центров в метрополитене временно было приостановлено движение поездов и работа эскалаторов.

Нардеп от фракции Слуга народа, член комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк заявил, что энергетикам нужно от 24 до 36 часов на стабилизацию энергосистемы и восстановление подачи электричества.

Утром 24 января в результате российского удара по Киеву зеленая ветка метрополитена также работала в ограниченном режиме, а из-за дефицита электроэнергии после ночного массового обстрела на красной линии метро были введены временные изменения движения поездов.

