Конкурс по избранию председателя Укрзализныци может закончиться коррупционным скандалом - СМИ

Как информирует источник, Владислав Криклий мог поставить в наблюдательном совете жесткий ультиматум - его кандидатура вместо сохранения состава Наблюдательного совета.

Наблюдательный совет Укрзализныци провалил конкурс на главу правления компании - члены наблюдательного совета неожиданно под давлением поддержали Владимира Жмака, которого называют протеже министра инфраструктуры.

Об этом сообщил источник в УЗ. Эти данные подтверждают и эксперты. Еще до того, как стало известно о решении Наблюдательного совета, аналитик Дмитрий Марунич сообщил, что Владимир Жмак заручился поддержкой "бэк-офиса" министра инфраструктуры Владислава Криклия. По его словам, в частных разговорах члены Наблюдательного Совета жалуются на прямое давление со стороны людей министра инфраструктуры, которые хотят, чтобы "Укрзализныцю" возглавил Владимир Жмак. А кандидатуру Петра Чернышева (експрезидент компании Киевстар), который вышел в финал конкурса, отклонили.

По словам источника в Укрзализныце, действительно еще на прошлой неделе Наблюдательный совет выбрал победителем конкурса Петра Чернышева. Но, по его данным, данная кандидатура могла не устраивать Владислава Криклия. А победитель конкурса резко изменился после встречи министра с представителями Наблюдательного совета.

"Им стал Владимир Жмак, который не имеет управленческого опыта крупными компаниями, а во времена Михаила Саакашвили занимал пост заместителя председателя Одесской ОГА", - рассказывает источник.

Как информирует источник, Владислав Криклий мог поставить в наблюдательном совете жесткий ультиматум - его кандидатура вместо сохранения состава Наблюдательного совета.

Кабмин может проголосовать за назначение Владимира Жмака уже в следующую среду, что поставит под сомнение прозрачность проведения независимого конкурса на главу госкомпании.

Напомним, с середины апреля исполняющим обязанности председателя правления УЗ является Иван Юрик. Поиском, отбором и собеседованиями занималась независимая компания Boyden Украина.

Среди финалистов конкурса, кроме Петра Чернышева, также были Ростислав Шурма, которого поддерживал офис президента, и Иван Юрик.

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Автор: УНИАН