Одесса - один из самых пострадавших городов от полномасштабного вторжения России. Жители города ежедневно пытаются уехать из Одессы в более безопасные города или заграницу. Для беженцев курсируют бесплатные эвакуационные поезда.
Приоритет в посадке имеют беременные женщины, дети, пожилые люди. Желающих уехать очень много, поэтому на вокзале можно простоять несколько часов. Поезда могут отклоняться от расписания - внимательно следите за табло. Также по мере загрузки могут назначаться дополнительные рейсы.
Эвакуационные поезда из Одессы 17 апреля
14:15 26/25 Одесса-Главная – Рахов
17:14 92/91 Одесса-Главная – Лозовая
18:22 35/36 Одесса-Главная – Пшемысль
18:22 38/37 Одесса-Главная – Ужгород
21:31 12/11 Одесса-Главная – Львов
22:03 105/106 Одесса-Главная – Киев-Пасс
22:25 8/7 Одесса-Главная – Харьков-Пасс
23:28 117/118 Одесса-Главная – Измаил