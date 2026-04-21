Бедняков признался, в каких отношениях он сейчас с бывшей женой

Известный украинский телеведущий Андрей Бедняков рассказал, в каких отношениях он сейчас со своей бывшей женой, также ведущей Анастасией Короткой, и как часто они видятся.

Как отметил шоумен, развод с женой в 2024 году дался ему очень тяжело, но он понял, что жизнь продолжается.

"Мой главный инсайт в том, что тяжело, сложно, но жизнь не заканчивается. И можно с этим человеком, с твоим бывшим партнером, поддерживать отличные отношения: деловые отношения, дружеские отношения, любые отношения, как вы их ни назовите. Но мы просто решили идти разными дорогами", – сказал Андрей Бедняков в интервью YouTube-проекту "Розмова".

Он добавил, что главное для тех, кто переживает развод, – пройти сепарацию друг от друга, тогда будет легче.

"Не обязательно переезжать в другой город или не видеться месяцами. Мы, как взрослые люди, провели разлуку в своих головах. Мы приняли то, что происходит", – сказал телеведущий.

По его словам, сейчас с бывшей женой он встречается нечасто.

"Но где бы мы ни встречались, нам будет о чем поговорить. По крайней мере, пока. Мы же не знаем, что будет дальше", – сказал Андрей Бедняков.

У пары двое детей – 10-летняя Ксения и 3-летний Остап. По словам ведущего, со старшей дочерью они провели беседу, а вот младший сын еще не совсем понимает, почему папа не живет с ними.

"С Ксенией, как со взрослой, мы поговорили... Она поплакала, поняла. Мы сказали, что будем тебя любить и никто тебя не будет делить, никто тебя не будет тянуть на свою сторону, нет. Все хорошо. А Остап еще маленький", – сказал телеведущий.

Андрей Бедняков и Анастасия Короткая поженились в 2014 году. Они прожили в браке 10 лет. Пара отметила, что их отношения не выдержали испытания расстоянием – с началом полномасштабного вторжения Анастасия Короткая с детьми уехала в США.

Сейчас они вернулись в Украину.

