Создатель Fallout: New Vegas развеял надежды фанатов на ремастер культовой RPG

Это не просто вопрос желания, а серьезная техническая задача, с которой Bethesda вряд ли справится.

Крис Авеллон, легендарный геймдизайнер и сценарист, сыгравший ключевую роль в создании Fallout: New Vegas, объяснил, почему Bethesda все еще не выпустила ремастер культовой RPG. В интервью каналу TKs-Mantis Авеллон обрисовал несколько проблем, которые помешают созданию такого проекта.

Во-первых, у Bethesda банально нет исходного кода. По словам Авеллона, Тодд Говард предложил главе Obsidian $10 тысяч за весь программный код Fallout: New Vegas, но тот отказался. И теперь Bethesda оказалась в ситуации когда RPG придется собирать практически с нуля.

"Я не утверждаю, что у Bethesda вообще нет никакого кода – определенные части, безусловно, сохранились. Но все, с кем я общался по этому поводу, признались, что понятия не имеют, как заново собрать игру в полноценном виде", – отметил Авеллон.

Видео дня

Во-вторых, несмотря на то что сегодня и Bethesda, и Obsidian принадлежат Microsoft, их совместная работа вовсе не гарантирована. Из слов Авеллона следует, что отношения между студиями остаются довольно напряженными.

"Иногда они видят друг в друге соперников, а иногда требуют огромные деньги за доступ к своим ассетам. Это не одна большая счастливая семья [...] Может показаться, что Microsoft способна уладить подобные разногласия, но лично я не уверен, что у них получится", – добавил Авеллон.

При этом геймдизайнер считает,, что Bethesda может использовать потенциальный ремастер / ремейк Fallout 3 в качестве испытательного полигона для последующих переизданий. Но даже при наличии всех ассетов процесс создания подобного проекта остается крайне сложным.

Он привел в пример ремастер The Elder Scrolls IV: Oblivion, где оригинальный движок Gamebryo отвечает за всю игровую логику, а рендерингом занимается Unreal Engine. Если ремастер Fallout: New Vegas все же когда-нибудь запустят в производство, Авеллон считает, что это будет самый оптимальный подход.

Напомним, в конце 2025 года состоялась премъера второго сезона "Фоллаут" – он получил идеальные 100% на Rotten Tomatoes. Обозреватели отмечают, что продолжение сохранило фирменный юмор и "химию" между героями, но при этом стало "более мрачным, глубоким и смелым".

Что касается новой полноценной части Fallout, то фанатам придется запастись терпением: Тодд Говард рассказал, что Bethesda примется за Fallout 5 только после TES 6, который не стоит ждать раньше 2029 года.

