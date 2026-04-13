Россия впервые показала, как будет выглядеть новый самолет Ту-454 (фото)

Самолет Ту-454 должен относиться к тому же классу, что и западные Boeing 787 и Airbus A350.

В российской Казани состоялась первая демонстрация макета пассажирского самолета Ту-454. Об этом сообщает блог Центра анализа стратегий и технологий.

Машину представило АО "Туполев" на XX Российском венчурном форуме, проходившем в Казани с 8 по 10 апреля. По данным СМИ, ранее Ту-454 упоминался лишь на одном из слайдов в презентации Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), посвященной новой линейке российских двигателей.

Предполагается, что самолет займет место среди современных дальнемагистральных широкофюзеляжных лайнеров, таких как Boeing 787 Dreamliner и Airbus A350. Таким образом, речь идет об одном из самых амбициозных проектов российской гражданской авиации, которые когда-либо демонстрировались.

В основе силовой установки Ту-454 рассматриваются два двигателя ПД-26, которые являются модернизированным вариантом ПД-35. Последний в разное время предлагали установить на Ил-96-400М или транспортный Ан-124. Также ими хотели оснастить российско-китайский широкофюзеляжный дальнемагистральный CR929 (в 2023 году Китай полностью исключил Россию из этого проекта).

Перспективы самого Ту-454 крайне туманны. Сами россияне под фотографией макета сообщили, что сегодня сосредоточены "на масштабировании серийного производства Ту-214".

Последний представляет собой модифицированную версию советского Ту-204, совершившего первый полет еще в 1989 году. Очевидно, реализовывать одновременно несколько очень дорогих проектов в сфере гражданской авиации Москве будет крайне сложно из-за экономических трудностей.

Кризис гражданской авиации РФ – последние новости

Ситуацию осложняет системный кризис, который в последние годы наблюдается в гражданской авиации России. Так, РФ построила в 15 раз меньше авиалайнеров, чем планировала. Таким образом, одна из самых масштабных технологических реформ в истории мировой авиации, предполагавшая перевод отрасли на "национальное производство", оказалась под угрозой срыва.

Напомним, что сроки начала серийного производства флагмана российской гражданской авиации – авиалайнера МС-21 – постоянно переносились. Самолет неуклонно дорожал все последние годы, из-за чего эксперты начали сомневаться в его конкурентоспособности.

