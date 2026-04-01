Потенциальная революция: Китай испытал самый тяжелый беспилотный транспортный самолет в мире

Китай сделал очередной шаг в развитии беспилотной авиации, проведя первый полет Changying-8 (CY-8), который позиционируется как самый тяжелый транспортный дрон в мире. Об этом сообщает South China Morning Post.

Испытания CY-8 прошли в городе Чжэньчжоу. Беспилотник поднялся в воздух после 280-метрового разбега и провел в полете около 30 минут. Во время испытаний инженеры проверяли ключевые системы – авионику, силовую установку и системы управления полетом.

CY-8 выделяется своими размерами и грузоподъемностью. Его максимальная взлетная масса достигает семи тонн: собственный вес дрона составляет около 3,5 тонн, и примерно столько же составляет полезная нагрузка.

Длина аппарата – 17 метров, а размах крыла – 25 метров. Конструкторы создали полностью закрытый грузовой отсек объемом 18 кубических метров. Дрон оснащен передней и задней дверями, что ускоряет погрузочные операции.

По словам разработчика, компании Beijing Northern Changying UAV Technology, беспилотник предназначен как для военного, так и для гражданского использования.

