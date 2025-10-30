Всеукраинский Союз Производителей Стройматериалов выступил против возможного повышения грузовых тарифов Укрзализныци на 40%: там заявили, что это решение станет ударом по восстановлению страны и приведет к новому витку промышленной инфляции.

В Союзе отметили, что рост стоимости перевозок автоматически увеличит цены на цемент, кирпич, металлические изделия, щебень и другие строительные материалы. Это повлияет не только на рынок жилья, но и на государственные программы восстановления инфраструктуры, которые являются приоритетом во время войны.

"Повышение железнодорожных тарифов в нынешних условиях это прямой путь к росту цен на материалы, сокращению производства и потере рабочих мест. Государство должно поддерживать промышленность, а не ставить ее на колени", - заявил президент Союза.

Организация подчеркивает, что поднятие тарифов не имеет экономического обоснования и фактически является фискальным давлением на реальный сектор. По оценке экспертов, рост стоимости перевозок повысит конечные цены на стройматериалы, усилит конкуренцию с дешевым импортом из ЕС и заставит предприятия переходить на автотранспорт, перегружая дорожную инфраструктуру.

Союз призвал правительство и Министерство развития общин и территорий не допустить повышения железнодорожных тарифов по крайней мере до завершения войны, чтобы обеспечить стабильность логистики, сдерживание инфляции и поддержку украинских производителей.

Как известно, УЗ запланировала повышение тарифов на грузовые перевозки на 40% в следующем году, чтобы компенсировать таким образом убытки от пассажирских перевозок. В свою очередь Европейская Бизнес Ассоциация и Американская Торговая Палата обращались к правительству с просьбой предусмотреть в бюджете компенсацию для УЗ за убыточные пассажирские перевозки. Бизнес-ассоциации подчеркивали, что нынешняя система финансирования через кросс-субсидирование противоречит европейской практике и снижает конкурентоспособность украинских грузовладельцев.