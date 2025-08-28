Изменено движение ряда транспортных маршрутов / Коллаж УНИАН, фото ГСЧС, фото УНИАН, Дмитрий Ключко

В Киеве в результате повреждений после ночной атаки оккупантов перекрыт ряд улиц и изменено движение общественного транспорта. Об этом сообщают в Киевской городской администрации и Патрульной полиции Киева.

В частности, перекрыто движение:

  • Харьковским шоссе (от перекрестка с ул. Здолбуновской до перекрестка с ул. Михаила Кравчука);
  • Бориспольской (от перекрестка с ул. Вересневой до перекрестка с ул. Ялтинской);
  • Жилянской (от перекрестка с ул. Владимирской до перекрестка с ул. Антоновича);
  • Глубочицким проездом (от перекрестка с ул. Сечевых Стрельцов до перекрестка с ул. Глубочицкой).

Также изменены маршруты ряда троллейбусных, автобусных и трамвайных маршрутов.

Троллейбусы курсируют:

  • №№ 6, 18, 33 - до железнодорожной платформы "Куреневка";
  • №№ 31, 16 - до Лукьяновской площади;
  • №№ 19, 35 - через Берестейский просп;
  • №№ 3, 9к - до Южного вокзала;
  • № 12 - ул. Васильковская - ул. Жилянская;
  • № 14 - остановка "Ботанический сад" - остановка ст. м. "Дворца Спорта".

Автобусы курсируют:

  • № 119 - ул. Василия Касияна - Воздухофлотский путепровод;
  • № 14т - просп. Отрадный - Лукьяновская пл;
  • № 51 - ст. м. "Лыбедская" - Дарницкий рынок;
  • № 63 - ул. Мирослава Поповича - Дарницкий рынок;
  • № 31 - на ул. Загоровская без заезда на ул. Нагорная;
  • № 69 - ул. Литвиненко-Вольгемут - ул. Тарасовская;
  • № 115 - до Дарницкого рынка;
  • № 112 - ул. Ивана Микитенко - Житний рынок;
  • № 50 - по Берестейскому просп.

Также трамваи маршрута № 22 курсируют от просп. Воскресенский до ст. м. "Позняки".

Атака на столицу 28 августа

Россия массированно атаковала Киев ракетами и беспилотниками, есть значительные разрушения во многих районах. Известно о 8 погибших и 45 пострадавших.

Также в УЗ сообщали, что в результате разрушения железнодорожной инфраструктуры задерживается ряд поездов, некоторые из них - на 5-6 часов.

