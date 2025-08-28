В Киеве в результате повреждений после ночной атаки оккупантов перекрыт ряд улиц и изменено движение общественного транспорта. Об этом сообщают в Киевской городской администрации и Патрульной полиции Киева.
В частности, перекрыто движение:
- Харьковским шоссе (от перекрестка с ул. Здолбуновской до перекрестка с ул. Михаила Кравчука);
- Бориспольской (от перекрестка с ул. Вересневой до перекрестка с ул. Ялтинской);
- Жилянской (от перекрестка с ул. Владимирской до перекрестка с ул. Антоновича);
- Глубочицким проездом (от перекрестка с ул. Сечевых Стрельцов до перекрестка с ул. Глубочицкой).
Также изменены маршруты ряда троллейбусных, автобусных и трамвайных маршрутов.
Троллейбусы курсируют:
- №№ 6, 18, 33 - до железнодорожной платформы "Куреневка";
- №№ 31, 16 - до Лукьяновской площади;
- №№ 19, 35 - через Берестейский просп;
- №№ 3, 9к - до Южного вокзала;
- № 12 - ул. Васильковская - ул. Жилянская;
- № 14 - остановка "Ботанический сад" - остановка ст. м. "Дворца Спорта".
Автобусы курсируют:
- № 119 - ул. Василия Касияна - Воздухофлотский путепровод;
- № 14т - просп. Отрадный - Лукьяновская пл;
- № 51 - ст. м. "Лыбедская" - Дарницкий рынок;
- № 63 - ул. Мирослава Поповича - Дарницкий рынок;
- № 31 - на ул. Загоровская без заезда на ул. Нагорная;
- № 69 - ул. Литвиненко-Вольгемут - ул. Тарасовская;
- № 115 - до Дарницкого рынка;
- № 112 - ул. Ивана Микитенко - Житний рынок;
- № 50 - по Берестейскому просп.
Также трамваи маршрута № 22 курсируют от просп. Воскресенский до ст. м. "Позняки".
Атака на столицу 28 августа
Россия массированно атаковала Киев ракетами и беспилотниками, есть значительные разрушения во многих районах. Известно о 8 погибших и 45 пострадавших.
Также в УЗ сообщали, что в результате разрушения железнодорожной инфраструктуры задерживается ряд поездов, некоторые из них - на 5-6 часов.