В Киеве в результате повреждений после ночной атаки оккупантов перекрыт ряд улиц и изменено движение общественного транспорта. Об этом сообщают в Киевской городской администрации и Патрульной полиции Киева.

В частности, перекрыто движение:

Харьковским шоссе (от перекрестка с ул. Здолбуновской до перекрестка с ул. Михаила Кравчука);

Бориспольской (от перекрестка с ул. Вересневой до перекрестка с ул. Ялтинской);

Жилянской (от перекрестка с ул. Владимирской до перекрестка с ул. Антоновича);

Глубочицким проездом (от перекрестка с ул. Сечевых Стрельцов до перекрестка с ул. Глубочицкой).

Также изменены маршруты ряда троллейбусных, автобусных и трамвайных маршрутов.

Троллейбусы курсируют:

№№ 6, 18, 33 - до железнодорожной платформы "Куреневка";

№№ 31, 16 - до Лукьяновской площади;

№№ 19, 35 - через Берестейский просп;

№№ 3, 9к - до Южного вокзала;

№ 12 - ул. Васильковская - ул. Жилянская;

№ 14 - остановка "Ботанический сад" - остановка ст. м. "Дворца Спорта".

Автобусы курсируют:

№ 119 - ул. Василия Касияна - Воздухофлотский путепровод;

№ 14т - просп. Отрадный - Лукьяновская пл;

№ 51 - ст. м. "Лыбедская" - Дарницкий рынок;

№ 63 - ул. Мирослава Поповича - Дарницкий рынок;

№ 31 - на ул. Загоровская без заезда на ул. Нагорная;

№ 69 - ул. Литвиненко-Вольгемут - ул. Тарасовская;

№ 115 - до Дарницкого рынка;

№ 112 - ул. Ивана Микитенко - Житний рынок;

№ 50 - по Берестейскому просп.

Также трамваи маршрута № 22 курсируют от просп. Воскресенский до ст. м. "Позняки".

Атака на столицу 28 августа

Россия массированно атаковала Киев ракетами и беспилотниками, есть значительные разрушения во многих районах. Известно о 8 погибших и 45 пострадавших.

Также в УЗ сообщали, что в результате разрушения железнодорожной инфраструктуры задерживается ряд поездов, некоторые из них - на 5-6 часов.

